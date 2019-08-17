انضمام قطع استخبارية وحربية جديدة الى بحرية الجيش

وتضم هذه المجموعة البحرية الجديدة، سفينة استخبارية وغواصة من طراز "غدير"، وقاطرة ، الى جانب مروحیة من طراز AB212.

وقال نائب القائد العام لبحرية الجيش "الادميرال تورج حسني مقدم"، في كلمته خلال مراسم الحاق القطع البحرية الجديدة اليوم : ان امريكا تسعى من خلال تواجدها في منطقة غرب اسيا الى الاستحواذ على سوق الطاقة عن طريق اثارة الفوضی في المنطقة.

وشدد القائد البحري الايراني على ان الجمهورية الاسلامية تمكنت عبر تعزيز قدراتها الرادعة، من التصدي لجشع جبهة الاستكبار العالمي؛ مضيفا ان الشعب الايراني لن يرضخ للبطجة الامريكية.

ونوه الادميرال حسني مقدم الى ان انضمام قطع بحرية جديدة الى منطقة الولاية البحرية الثانية في ميناء جاسك يزيد من الطاقات الاستخبارية والعملانية لهذة المنطقة من اجل قلب معادلات العدو.

وتابع : ان الجهود متواصلة في سياق تحقيق الاهداف العسكرية والدفاعية المنشودة بمنطقة جاسك البحرية؛ مبينا ان انضمام القطع البحرية الجديدة ياتي في اطار تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الايرانية وتاكيد سماحته على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لهذه المنطقة بوصفها احد سواعد القوات المسلحة في البلاد.

واردف قائلا : ان بحرية الجيش وضعت على سلم برامجها ومسؤولياتها تعزيز الوحدات الحربية في شواطئ مكران (الجنوبية).

انتهى ** ح ع