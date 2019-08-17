نائب وزير خارجية اليابان : طوكيو تولي اهمية كبيرة الى العلاقات مع طهران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت، ان كبير مساعدي وزير خارجية اليابان الذي يجري زيارة لطهران حاليا، التقى عصر اليوم بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونوّه "موري" في هذا اللقاء، بمحادثاته ايضا مع مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية؛ مؤكدا : ان طوكيو تهتم كثيرا بالعلاقات واستمرار المشاورات مع طهران.

الى ذلك، اشار ظريف الى العلاقات التي وصفها بالبناءة والجيدة بين ايران واليابان، فضلا عن زيارة رئيس الوزراء الياباني "التاريخية والهامة" الى طهران ولقائه مع سماحة قائد الثورة الاسلامية.

بدوره، اعرب وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء مع كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني، عن ترحيبه باستمرار المشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية مع اليابان.

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