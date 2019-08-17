وزير الداخلية العراقي يصل طهران

وكان في إستقباله لدى وصوله الى مطار الإمام الخميني (رض) الدولي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإقتصادية "بابك دين برست".

ورحب دين برست بقدوم وزير الداخلية العراقي؛ معربا عن امله بان توفر الزيارة، الارضية للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك توفير التمهيدات اللازمة لمشاركة ملايين الزوار في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

كما سيلتقي وزير الداخلية العراقي عصر اليوم نظيره الايراني "عبدالرضا رحماني فضلي".

إنتهى**أ م د