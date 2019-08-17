ظريف يغادر البلاد متجها الى الكويت

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف ينوي خلال زيارته للكويت التي تستغرق يوما واحدا، اللقاء مع وزير الخارجية الكويتي وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ باحثا معهم في القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني سيعود الى البلاد غدا الاحد، في ختام زيارته الحالية للكويت.
انتهى ** ح ع
طهران / 17 اب / اغسطس/ ارنا –غادر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل قليل، البلاد متجها الى الكويت بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف ينوي خلال زيارته للكويت التي تستغرق يوما واحدا، اللقاء مع وزير الخارجية الكويتي وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد؛ باحثا معهم في القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.
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