الوحدة والإخاء بين علماء الشيعة والسنة مفخرة للجمهورية الإسلامية

جاء ذلك في كلمة له خلال إجتماع انعقد اليوم السبت في منطقة جابهار الحرة التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان، تحت عنوان "خطاب الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية".

وأكد مولوي عبد الحميد، ان الكيان الصهيوني وحلفائه يرمون الى المساس بأمن الأمة الإسلامية والمسلمين الشيعة والسنة؛ مضيفا انه، تم إجراء تخطيط واسع من جانب الأعداء للمساس بالوحدة بين مذهبي الشيعة والسنة، لكن كافة محاولاتهم باءت بالفشل بعون الله حتى الآن.

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