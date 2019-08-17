إيران وأفغانستان تتفقان على بناء خط لنقل الكهرباء

وتم التوقيع علی الاتفاق بين الطرفين خلال اللقاء بين مساعد وزير الطاقة الايراني في شؤون الكهرباء "همايون حائري" اليوم السبت مع رئيس شركة "برشنا" الأفغانية "امان الله غالب".

ويبدأ العمل بمشروع بناء خط نقل الطاقة الكهربائية بسعة 220 كيلو واط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وعلى هامش لقائه بالمسؤول الافغاني، اليوم، قال حائري في تصريح لمراسل "ارنا" : انه تم التوصل إلى اتفاقات مؤثرة لتحسين مستوى التعامل في مجال الكهرباء بين إيران وأفغانستان.

و اضاف : ان هذا الاتفاق ياتي في اطار اعمال اللجنة المشتركة بين ايران و افغانستان وبهدف تعزيز التعاون الفاعل في قطاعي الكهرباء والطاقة بين البلدين.

والتقى نائب وزير الطاقة الايراني والوفد المرافق له اليوم السبت بعدد من المسؤولين الأفغان وبحث معهم سبل التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والقضايا ذات الصلة.

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