عراقجي يبحث مع نظيره الياباني آخر المستجدات على صعيد الإتفاق النووي

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية اليوم السبت، ان الجانبین أكدا خلال اللقاء ضرورة الإرتقاء بالعلاقات الثنائية للبلدين، مستعرضين سبل تعزيز هذه العلاقات.

كما بحث الطرفان آخر المستجدات على صعيد الإتفاق النووي والأوضاع بمنطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا.

وأكد مساعدا وزيري خارجية إيران واليابان رغبة البلدين في إستمرار المشاورات الثنائية رفيعة المستوى؛ منوهين بالزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني الى طهران.

وقد التقى عصر اليوم كبير مساعدي وزير خارجية اليابان، بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

إنتهى**أ م د