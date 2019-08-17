اتفقنا مع العراق على فتح حدود خسروي والغاء التأشيرات لزوار الاربعين

وفي تصريح له خلال اللقاء مع الياسري اليوم السبت، قال رحماني فضلي : ان التعاون الامني بين وزارتي الداخلية الايرانية والعراقية، وبما يشمل التبادل الحدودي لاسيما في مجال زيارة الاربعين، آخذ بالنمو والتحسن.

كما تطرق وزير الداخلية الايراني الى زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الاخيرة للعراق؛ مصرحا انه تمت عقب هذه الزيارة متابعة جادة لرفع مستوى التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك الحدودية والامنية وزيارة الاربعين.

واشار رحماني فضلي الى الاتفاق الذي وقعه اليوم مع نظيره العراقي، والذي تضمن، فضلا عن التعاون الحدودي وزيارة الاربعين، التعاون بين قوات شرطة البلدين ايضا.

واضاف : نحن نتطلع من خلال هذا الاتفاق الى اتخاذ خطوات كبيرة في سياق تعزيز وتيسير الظروف داخل ايران والعراق، وارساء تعاون ايجابي بين المحافظات الحدودية للبلدين.

وفي الختام اعرب وزير الداخلية الايراني عن امله في اقامة مراسم الاربعين الحسينية (ع) لهذا العام بمزيد من الشموخ والعظمة؛ بما يتيح للشعبين الايراني والعراقي مزيدا من التآزر وتكثيف الجهود المشتركة من اجل رفع راية الثقافة الحسينية عالية.

الى ذلك، اعرب وزير وزير الداخلية العراقي عن امله بان يتم عبر الاتفاق الذي وقعه مع نظيره الايراني اليوم، تقديم المزيد من الخدمات بهدف تيسير ظروف زوار الاربعين.

واكد الياسري ان زيارته الحالية لطهران جاءت بهدف استعراض ابعاد التعاون بين البلدين في المجالات الامنية والحدودية وزيارة الاربعين.

واعلن وزير الداخلية العراقي انه تم، وفقا للاتفاق الموقع مع الجانب الايراني، فتح جانبي معبر خسروي الحدودي والغاء تاشيرات الدخول وبالتالي سهولة الاجراءات لزوار الاربيعن الايرانيين.

انتهى ** ح ع