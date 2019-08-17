لاريجاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون المصرفي بين إيران وغانا

جاء ذلك لدى إستقباله اليوم السبت، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الغانية-الإيرانية "عبد العزيز منيرو".

وشدد لاريجاني على رغبة الجمهورية الإسلامية في تعزيز العلاقات الإقتصادية مع غانا؛ مضيفا ان إيران وغانا تستطيعان النهوض بالتعاون الثنائي في مجال الزراعة خارج الحدود، والمناجم والتعدين، وبناء الطرق والإسكان.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ان تعزيز التعاون المصرفي الثنائي هو مفتاح تعزيز التعاون بين إيران وغانا في شتى المجالات؛ مؤكدا انه لا توجد أي مشكلة من جانب إيران في هذا الصدد وان الطرف الغاني يستطيع تطوير علاقاته المصرفية مع إيران وفق النماذج المتوفرة.

بدوره، أشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الغانية-الإيرانية الى المجالات المتاحة لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين غانا وإيران، وأضاف ان البلدين يستطيعان الإرتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، وبناء الطرق والإسكان؛ منوها الى ان بعض القطاعات الصناعية للجمهورية الإسلامية تستطيع تغطية جانب من حاجات غانا عبر تعزيز الإستثمارات في هذا البلد.

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