برلماني: ازدياد عدد السياح الاجانب الوافدين الى ايران بنسبة 50 بالمائة

وقال محمد رضا امير حسن خاني في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" اليوم السبت انه وفقا لما اعلنه رئيس منظمة التراث الثقافي فقد ازداد عدد السياح الاجانب الوافدين الى ايران بنسبة 50 بالمائة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري ما حقق عائدات للبلاد بمقدار 180 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي).

واضاف، ان منظمة التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليدوية اتخذت اجراءات لدخول الرساميل الى البلاد ومنها اصدار البطاقات الالكترونية للتسهيل في عملية الشراء والسياحة للسياح الاجانب.

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