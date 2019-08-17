١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٨
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83441146
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رئيس منظمة الحج: ايران اليوم في ذروة الاقتدار رغم الحظر والضغوط

رئيس منظمة الحج: ايران اليوم في ذروة الاقتدار رغم الحظر والضغوط

طهران / 17 اب /اغسطس /ارنا- اكد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم في ذروة الاقتدار رغم الحظر الاقتصادي وضغوط الاعداء.

وفي كلمته التي القاها السبت خلال ملتقى المفكرين واساتذة الجامعات في مدينة مكة المكرمة، قال رشيديان، رغو وجود الحظر الاقتصادي وضغوط الاعداء فان ايران الاسلامية هي اليوم في ذروة الاقتدار وهو ما ادى للمزيد من اهتمام المسلمين بالثورة الاسلامية.

وحول حج العمرة قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، انه على السعودية اعطاء الضمان بالحفاظ على عزة وكرامة وامن الحجاج الايرانيين في زيارة حج العمرة (من اجل استئنافها).

واوضح بان من القضايا المطروحة بصورة جدية في ضوء عدم وجود السفارة والقنصلية الايرانية في السعودية هو توفير الحماية الحقوقية والقنصلية للحجاج الايرانيين.

انتهى ** 2342

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