ظريف: الدبلوماسية الايرانية النشطة مستمرة

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: ان دبلوماسيتنا النشطة مستمرة.

وشرح وزير الخارجية انشطته ليوم امس كالتالي:

-القاء كلمة في حشد من المحاربين القدامى لمناسبة الذكرى السنوية الـ 29 لعودة الاسرى الاحرار الشامخين الى البلاد. العراق الان هو شريكنا التجاري الكبير.

-لقاء مثمر مع مساعد الخارجية الياباني.

-حوار مع لستر هولت من قناة "ان بي سي".

-اجتماع اليمن؛ 4 دول اوروبية وايران في طهران.

والان محادثات على مستوى عال في الكويت.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني توجه الى الكويت يوم امس الست والتقى في مستهل زيارته اعضاء جمعية الصداقة الكويتية الايرانية ومن المقرر ان يلتقي اليوم نظيره الكويتي وعددا اخر من كبار المسؤولين الكويتيين.

انتهى ** 2342