افغانستان تدعو الشركات الإيرانية للاستثمار بمجال توليد الكهرباء من الموارد الأفغانية

وفي مقابلة حصرية مع مراسل إرنا ، قال "غل خل مي"، إن أفغانستان فتحت سوقها لتوليد الكهرباء من مصادر محلية وحتى الآن استثمرت خمس شركات 370 مليون دولار في هذا المجال.

وأضاف، إن أفغانستان مستعدة لاستخدام امكانيات الشركات الإيرانية اذا كانت مستعدة لذلك.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة الأفغاني الى احتياجات بلاده الكبيرة للكهرباء، وقال أن 40٪ فقط من شعب افغانستان لديهم كهرباء.

وصرح غل : لذلك يمكن للشركات الإيرانية الاستفادة من هذه الفرصة فيما تزداد الحاجة إلى الكهرباء في أفغانستان.

وأشار إلى عقد لجنة مشتركة بين إيران وأفغانستان مؤخرا، وقال ان اللجنة قررت ارسال وفد متخصص وتنفيذي من إيران إلى أفغانستان لمراجعة وتنفيذ الخطط المقررة .

وصرح وزير الكهرباء والطاقة الافغاني، ان الوفد الايراني وصل أمس الى افغانستان برئاسة مساعد وزير الطاقة وعقد اجتماعات جيدة وتم التوصل إلى اتفاقات.

وقال ان ايران تمتلك العديد من القدرات في قطاع الكهرباء والتي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء في أفغانستان ليتمكن الشعب الافغاني من الحصول على الكهرباء أيضا.

وأضاف غل خلمي : إعادة بناء وإصلاح المعدات البالية، وإعادة بناء المولدات التي تضررت بسبب الحرب الأفغانية، والمساعدة المقدمة إلى أفغانستان في قطاع الطاقة هي جزء من المفاوضات مع الوفد الإيراني.

وأشار الوزير الأفغاني إلى الجهود المبذولة لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بإيران، وقال إن الربط قد يكون مهما للبلدين.

وصرح غل، إن أفغانستان يمكنها أيضا أن تلعب دورا جيدا كحلقة وصل بين إيران ودول آسيا الوسطى، عندما تكون الدول الآسيوية في ذروة الإنتاج وتصل إيران إلى فائض الاستهلاك في إيران، وكذلك عند الحاجة يتم ربط كهرباء إيران بالدول الاسيوية .

واعتبر وزير الكهرباء والطاقة في أفغانستان، أن توصيل الكهرباء بين الدول المجاورة أمر مهم وقال إن هذا الاتصال يساعد على الاستقرار الإقليمي.

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