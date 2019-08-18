ثلاثة شهداء ومصاب في قصف صهيوني على قطاع غزة

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان سيارات الاسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء مع مصاب رابع وصفت جراحه ببالغة الخطورة ونقلتهم الى المشفى الاندونيسي بمخيم جباليا.

وسمحت قوات الاحتلال بعد مماطلة لعدة ساعات لسيارات الاسعاف بالدخول للمنطقة التي شهدت عمليات قصف من قبل قوات الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق انه قتل خمسة فلسطينيين عندما حالوا التسلل والاشتباك مع جيش الاحتلال.

كما قصفت الطائرات الصهيونية في وقت سابق موقعا للمقاومة ببيت لاهيا بداعي الرد على انطلاق صاروخ من القطاع نحو المستوطنات المحيطة بغزة.

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