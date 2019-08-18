أقامة الجناح الوطني الإيراني في المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كابول

ووفقا لمساعد رئيس مرکز التعامل الدولي في الشؤون العلمية والتکنولوجية التابع لرئاسة الجمهورية ، فان الجناح الوطني لإيران سيقام في أول معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفغانستان Ariana ICT في الفترة من 3 الى 5 سبتمبر القادم بدعم من المركز وصندوق الابتكار والتطوير ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايرانية.

وفرت القواسم الدينية واللغوية والثقافية فرصة للتعاون التجاري بين إيران وأفغانستان، و مع توسع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفغانستان، بات هذا البلد، واحدا من الأسواق البكر في هذا المجال، ومعرض ArianaICT يوفر فرصة لتلبية احتياجات أفغانستان والعثور على شركاء تجاريين والدخول في سوق يضم 36 مليون شخص.

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