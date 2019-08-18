تقديم 10 مشاريع قانون ضد امريكا الى مجلس الشورى الاسلامي

وقال "علي أصغر يوسف نجاد" في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد: ان مشاريع القانون المقدمة من قبل النواب، تتضمن مشروع قانون يلزم الحكومة باستعادة إيرادات أمريكية وبريطانية من النفط الإيراني بعد انقلاب 19 أغسطس 1953 ضد حكومة مصدق الوطنية، ومشروع قانون يلزم الحكومة بمتابعة حقوق الضحايا جراء الانقلاب على حكومة مصدق.

كما شملت مشاريع القانون، تغريم المدراء التنفيذيين الذين يطبقون الحظر الاجنبي ومشروع قانون يلزم الحكومة بدعم مراكز البحث العلمي المناهضة للاستكبار ومشروع قانون يمنع دخول المراسلين التابعين لوسائل الإعلام التي تدعم الحظر الأمريكي ضد إيران.

وأضاف يوسف نجاد، ان المشاريع الاخرى شملت مشروع قانون يلزم الحكومة بمقاضاة هوليود لصناعة السينما والتلفزيون الأمريكية لإهانة الشعب والتاريخ الإيرانيين، ومشروع قانون يلزم القوات العسكرية للكشف عن المعلومات العسكرية والأمنية الأمريكية في غرب آسيا في إطار المصالح الوطنية، ومشروع قانون يلزم وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي لدعم صناعة الأفلام المعادية لأمريكا ومشروع قانون يفرض الحظر على بعض المسؤولين الأمريكيين .

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