لا تغادر شمال ايران قبل ان تتذوق هذه الأكلات الشهية!

وتُعتبر مدينة رشت الإيرانية، واحدة من أجمل المدن الشمالية الإيرانية، إذ تمتلك جمالاً طبيعياً وسحراً لا يوصف، ولذلك فهي مدينة سياحية بجدارة، يقصدها السياح من مختلف بقاع الأرض، قاصدين الاستجمام والراحة والتمتع بنسائمها العليلة وسحر طلتها إذ تكثر فيها الغابات الخلابة.

وتُعتبر مدينة مخدمة بشكل كبير، ويكفي أن فيها مطار عريق هو مطار رشت الداخلي، والذي يقيم رحلاته ليخدم محافظة جيلان ومحافظة مازاندران، ويُعمل عليه ليكون مطاراً دولياً لاحقاً، ليُمكن قاصدي هذه المدينة من الوصول إليها مباشرةً.

تشتهر ببعض الأكلات نذكر لكم هنا:

1-ميرزا قاسمي

تعد ميرزا قاسمي من الاكلات الشهيرة في شمال ايران ويتم تناوله بالخبر ويتكون من الباذنجان والطماطم والبيض والبصل والنعناع المجفف والبهارات الشمالية.

2- باقلة قاتق (مرق الفول )

هذة الاكله نوع من انواع المرق في شمال ايران من مكوناتها الفول الاخضر والخضروات والحامض والبهارات الشمالية والثوم والبيض .

3- كمج كباب

هذه الاكله تشبه مرق الفسنجان (الجوز) ولكن تختلف طريقة تحضيرها وهي اكله كيلانية بحتة ويمكنكم الحصول عليها في اغلب المطاعم في المحافظة، من مكوناتها اللحم المفروم ودبس الرمان وعصير العنب والبهارات الشمالية والجوز والبصل.

4-كباب ترش (الكباب الحامض)

الكباب الحامض من اشهر انواع الكباب في شمال ايران ويحب اكله كل من يزور شمال ايران، ومن مكوناتها اللحم ودبس الرمان والبهارات الشماليه.

5- دوش كباب (كباب لحم الكتف والظهر)

من الاكلات التي تشتهر بها رشت هي دوش كباب او كباب السنان ويطبخ من لحم رقبة وكتف وظهر ذكر عجل البقر وهو دسم جدا .



6- کته کباب

وهو من اشهر الاکلات فی رشت وعند التجوال في المدينة فأنه لا يخلوا مطعم دون تقديم صحن "كته كباب" ویتم تحضیره من الارز مع قطع من لحم البقر بعد تحميصها واضافة التوابل الخاصة مع زيت الزيتون والبصل.

انتهی* م م *1049