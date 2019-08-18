عراقجي: طالما يتم تامين مصالح ايران سنبقى في الاتفاق النووي

طهران/ 18 آب / اغسطس/ ارنا - سقط ما لا يقل عن 63 قتيلا، وأكثر من 182 جريحا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف في غرب كابل الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأحد.