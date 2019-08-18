١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83441694
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عراقجي: طالما يتم تامين مصالح ايران سنبقى في الاتفاق النووي

عراقجي: طالما يتم تامين مصالح ايران سنبقى في الاتفاق النووي

طهران / 18 آب / اغسطس / ارنا – قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي : طالما يتم تامين مصالح ايران , فأن ايران ستبقى في الاتفاق النووي وستواجه اي اعتداء بالمثل .

واضاف عراقجي خلال حضوره اجتماع تكتل المستقلين في مجلس الشورى الاسلامي ان النشاط النووي الايراني الايراني يمتاز بموافقة دولية وطالما يتم تامين مصالح ايران , فأن ايران ستبقى في الاتفاق النووي وستواجه اي اعتداء بالمثل.

وقال ايضا ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية لطالما قامت بدحض المؤامرات الامريكية واعدت الخطط اللازمة لمنع الاجماع ضدها بمحوریة امریکا وکانت ناحجة في ذلك.   

واوضح الناطق باسم تکتل المستقلین البرلماني "مهرداد لاهوتي" انه وخلال الاجتماع تم التطرق الى عدة قضايا اقتصادية ومنها بيع النفط واجراءات الحکومة بهذا الصدد.

انتهى**م م**1049

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