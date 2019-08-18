عرض الفيلم الايراني المرشح لاوسكار 2020 على الانترنت

وبدا عرض هذا الفيلم من اخراج الثنائي "آزاده موسوي" و"كوروش عطايي" على موقع هاشور الانترنتي على الرابط التالي : http://bit.ly/2z4Khrl

وتدور قصة الفيلم حول امراة تسمى فريده قد تركها والديها في صغرها بمرقد الامام الرضا(ع) قبل 40 عاما وبعد انتقالها الى المیتم تبناها زوجين هولنديين وبعد ما کبرت سافرت الى ايران لاول مرة لتزور مسقط راسها وعائلتها الحقيقية.

كما تاهل فیلم "البحث عن فريده" الى قسم المسابقة الدولية بمهرجان فلاهرتيانا الذي سيقام في الفترة بين 20 حتى 26 سبتمبر /ايلول 2019 في مدينة برم الروسية.

ونال الفيلم المذكور عدة جوائز في المهرجانات المحلية والدولية بما فيها جائزة الرئيس التتاري لاکثر الافلام حبا للانسانية في مهرجان كازان الروسي.

كما عرض الفيلم في مهرجان بيك اسكاي الامريكي وفلورنسا الايطالي واوكرانيا واسطنبول التركي وكازان الروسي ومهرجان جنيف للافلام الشرقية وزوريخ السويسري.

انتهى** 1453**1049