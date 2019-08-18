١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٣٢
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83441858
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صالحي في اجتماع مع "التكتل الولائي" في البرلمان:

ستسمعون أخبارا جيدة عن مفاعل أراك في غضون الأسابيع المقبلة

ستسمعون أخبارا جيدة عن مفاعل أراك في غضون الأسابيع المقبلة

طهران/ 18 آب / اغسطس/ ارنا - أعلن المتحدث باسم " التكتل الولائي" في مجلس الشورى الاسلامي، عن حضور رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي في اجتماع للتكتل اليوم، وقال ان صالحي أعلن باننا قادرون على العودة إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، وسنعلن أخبارا جيدة عن مفاعل أراك في غضون الاسابيع القليلة المقبلة.

وأشار نقوي حسيني إلى اجتماع اليوم الأحد للتكتل الولائي في مجلس الشورى الاسلامي بحضور علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، وقال ان النواب طالبوا  السيد صالحي بتقديم توضيحات حول  الخطوات الأخيرة لتقليل الالتزامات بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، وامكانية العودة الى وضع ماقبل الاتفاق والحاجة إلى تطوير منشآة اصفهان والاستفادة من قدرات الشباب في البلاد في موضوع التكنولوجيا النووية.
واضاف : اثيرت في جلسة اليوم تساؤلات حول الاجراءات الأخيرة في مجال تخفيف الالتزامات في الاتفاق النووي فور انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وخطط منظمة الطاقة الذرية الايرانية حول أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة والتدابير المتخذة حول محركات الدفع النووي  والإنجازات في مجال الاكتشاف  والتأكيد على ضرورة استخدام الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي طبقا للدول المتقدمة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 50 بالمائة.
وقال نقوي حسيني، ان صالحي أعلن أنه بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، تم تنفيذ  جميع توجيهات قائد الثورة الاسلامية في مجال التكنولوجيا النووية.
واشار  نقوي حسيني إلى توضيحات صالحي الذي قال: حتى الآن، لم نسمح بتحقيق إجماع سياسي ضد إيران، و أعداؤنا في العالم الغربي اجبروا على الاعتراف بقوة واقتدار الجمهورية  الإسلامية الإيرانية.

انتهى

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