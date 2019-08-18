ظريف لولي عهد الكويت: نحن وانتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها

واستقبل ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان اليوم وزير الخارجية الايراني الدكتور محمد جواد ظريف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وخلال اللقاء، رحب الشيخ نواف الجابر الصباح بحرارة بالسيد ظريف، وقال ان أمير الكويت كان يرغب بشدة بلقاء وزير الخارجية الإيراني لكن مرضه حال دون ذلك.

ووصف ولي عهد الكويت، مصالح المنطقة بأنها أعلى وأهم من أي شيء آخر وقال: نحن دائما على استعداد للتعاون والحوار ونعتبره في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

بدوره تمنى ظريف الصحة والسلامة والشفاء العاجل لأمير دولة الكويت واصفا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه أحد أكثر القادة حكمة في المنطقة.

كما وصف وزير الخارجية الايراني، العلاقات الإيرانية الكويتية بأنها ودية وإخوية ودعا إلى تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

وأشار ظريف إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة، وقال: نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والأجانب سيغادروها.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل الى الكويت امس السبت والتقى في مستهل زيارته اعضاء جمعية الصداقة الكويتية الايرانية .

انتهى