الادميرال تنكسيري: قادرون على ارساء الامن في بحرعمان والمحيط الهندي

وصرح الادميرال تنكسيري اليوم في مراسم اليوم العالمي للملاحة البحرية في طهران ان الخليج الفارسي تبلغ مساحته 250 الف كيلومترمربع وهو خليج مغلق ولو حدثت اي مشكلة للسفن الحربية او الغواصات الاجنبية التي تعمل بالوقود النووي في هذه المنطقة فانها ستخلق مصاعب لدول المنطقة اعواما طويلة من ضمنها للدول الجارة الجنوبية لنا التي تستخدم اجهزة تحلية مياه البحر حيث لن تكون حينها قادرة على استخدام هذه المياه وستعاني بسبب ذلك.

وبین الادميرال تنكسيري، لقد اوصلنا رسالة السلام والصداقة والامن والاستقرار في الخليج الفارسي من قبل الشعب الايراني الى اسماع الجميع خلال ملتقيات عقدت في قطر والامارات وعمان وغيرها.

واضاف، اننا نعتقد بان الدول السبع الجنوبية للخليج الفارسي وايران التي تمتلك اطول حدود بحرية على الخليج الفارسي يمكنها مع الدول الاخرى المتشاطئة توفير الامن المستديم بالمنطقة.

واكد بان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة يزعزع الامن والاستقرار فيها واضاف، ان الاميركيين والبريطانيين يريدون في الحقيقة الايحاء بعدم وجود الامن والاستقرار في المنطقة لكننا بصفتنا الدولة التي تمتلك اطول السواحل المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر مكران نعمل على توفير الامن والاستقرار للجيران.

واكد الادميرال تنكسيري، اننا قادرون اليوم على ارساء الامن في الخليج الفارسي، مردفا القول، لقد قمنا بالتعاون مع قوات الجيش على ارساء الامن والاستقرار في بحرعمان والمحيط الهندي.

واكد الادميرال تنكسيري بان الاجانب لا يعملون من اجل استتاب الامن والاستقرار في المنطقة لكنهم يسعون لاضفاء الشرعية على تواجدهم في المنطقة من خلال اختلاق الاعداء في حين نحمل نحن رسالة السلام والصداقة ولا حاجة لنا لغزو الدول الاخرى.

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