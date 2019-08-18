نطالب بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بنغلادش

وطالب الرئيس روحاني خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير بنغلادش الجديد في طهران تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وبنغلادش وقال إن طهران وداكار تربطهما مشتركات ثقافية كثيرة معلنا استعداد إيران لتنمية العلاقات في المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية أكثر فأكثر.

كما اعتبر تبادل الوفود بين البلدين يساهم في تنمية العلاقات الثنائية معربا عن تقديره لمواقف الحكومة والشعب البنغلادشي في استقبالهم مسلمي الروهينغا الذين أبعدوا قسرا عن بلادهم معلنا استعداد إيران مساعدتهم.

وخلال اللقاء قدم سفير بنغلادش الجديد لدى طهران «ا.ف.م غوسال اعظم سارکار» أوراق اعتماده إلى الرئيس روحاني مبلغا تحيات رئيس جمهورية و ورئيس وزراء بلده مبينا أن مهمته في طهران ستكون تنمية العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأشار سفير بنغلادش إلى استضافة بلاده قمة دول " D8 " وقام بتوجيه الدعوة إلى الرئيس روحاني لحضورها.

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