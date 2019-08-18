القوة البحرية مستعدة لارسال مجموعة من السفن الى جبل طارق لمرافقة "غريس-1" 

وفي تصريح للمراسلين ظهر اليوم الأحد على هامش مراسم اليوم العالمي للملاحة البحرية أضاف خانزادي، "ليس لدينا نية لارسال قطع بحرية الى جبل طارق لمرافقة الناقلة (غريس-1)، لكن بحرية الجيش مستعدة تماما لإرسال مجموعة من القطع البحرية الى هذه المنطقة متى ما اتخذت الجمهورية الإسلامية القرار بهذا الصدد".

وتابع، ان بحرية الجيش جزء من منظومة إقتدار الجمهورية الإسلامية في البحار وهي تدعم الملاحة البحرية في البلاد.

وردا على سؤال آخر من المراسلين حول انه هل جرى لقاء مع المسؤولين في الإمارات لحل المشاكل الإقليمية بين البلدين صرح خانزادي، "لم يكن هناك أي لقاء بين البلدين وأنا لست على علم بذلك".

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