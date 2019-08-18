مدينة كرمانشاه تستضيف مسابقات دولية للكاراتيه

واوضح باباملكي، ان هذه المنافسات ستبدا يوم الخميس المقبل (22 آب/اغسطس) في فئتي النساء والرجال.

وتابع، انه فضلا عن مسابقات الكارتية الدولية ستشهد كرمانشاه في هذه الفترة التي تتزامن مع حلول ذكرى "اسبوع الحكومة" السنوية، بطولة كرة اليد والهوكي للنساء، وايضا السباحة بمشاركة الفي شخص.

ولفت المسؤول الرياضي الايراني الى ان احد المعايير المعتمدة لدى وزارة الرياضة والشباب لتقييم طاقات المحافظات، يكمن في قدراتها لاقامة الاحداث واحياء المناسبات الرياضية؛ مضيفا : نحن تعهدنا ان نقوم بالتزامن مع اي مناسبة هامة في البلاد بتنظيم حدث رياضي وطني او دولي في كرمانشاه.

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