كيش جزيرة ذكية وقطب الاقتصاد المبدع في الخليج الفارسي

وفي تصريح له اليوم الاحد، نوّه ستاري بتوفّر الطاقات الابداعية في النظام البيئي لجزيرة كيش؛ مؤكدا ان ذلك يتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة من اجل ترسيخ نشاطاته في هذه المنطقة.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية الى النشاطات العلمية والجامعية الراهنة في جزيرة كيش؛ مصرحا ان هذه الجزيرة تحتضن حاليا فروعا لأبرز واشهر الجامعات الايرانية ومنها جامعتي "امير كبير" و"صنعتي شريف" الصناعيتين.

واضاف، ان الجامعات الايرانية في كيش تضم 7 آلاف طالبا، حيث 70 بالمئة من هؤلاء يدرسون حاليا في مرحلة الدراسات العليا.

واكد ستاري على ان النشاطات الجامعية المؤثرة والفاعلة في جزيرة كيش هيأت ظروفا مواتية للتقدم التكنولوجي والعلمي هناك؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز البنى التحتية في مجال القطاع السياحي والنقل البحري من اجل تفعيل هذه الطاقات.

وخلص مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية الى القول، ان كيش تتمتع بنظام بيئي مناسب لتعزيز الوضع الاقتصادي، وبما يصب في مصلحة اهالي هذه الجزيرة اولا، ومن ثم مصالح البلاد اجمع.

انتهى ** ح ع