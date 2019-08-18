خرازي: الإفراج عن السفينة الإيرانية إنتصار دبلوماسي للجمهورية الإسلامية

وأضاف خرازي في حديث للمراسلين اليوم الأحد: من المؤكد انه لا نهاية لتحركات من هذا القبيل من جانب الأعداء وهم يعملون دوما على دس مختلف المؤامرات ضدنا وعلينا أن نكون على إستعداد تام لإحباط هكذا مؤامرات.

وتابع، ان الشعب الإيراني أصبح قادرا على المقاومة أمام جشع أميركا وحلفاءها وقد أثبت إقتداره في مواجهة العدو؛ مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الستراتيجية بحكمة من أجل التغلب على المشاكل الراهنة.

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