١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٢٤
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83442387
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جامعتا كيلان و بوليتكنك البرتغالية تتبادلان الطلاب و الأساتذة

جامعتا كيلان و بوليتكنك البرتغالية تتبادلان الطلاب و الأساتذة

رشت/ 18 آب/اغسطس/ارنا-اعلن مدير قسم العلاقات العامة بجامعة كيلان (شمال) "سعيد رهسبار" أن الإتحاد الإوروبي وافق على ثاني مشروع لتبادل الطلاب و الأساتذة بين جامعتي كيلان و"بوليتكنك تومار" البرتغالية في اطار مشروع "إيراسموس بلاس" (Erasmus+) .

و أوضح رهسبار اليوم الأحد في حديث خاص لمراسل "ارنا"، انه تم قبول ثاني مشروع إيراسموس بلاس حول تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين خلال عامي 2020 و 2021 الميلادي، من قبل الإتحاد الأوروبي.

و اضاف : وفقا لهذا المشروع، سيتم إرسال عدد من الطلاب والأساتذة المؤهلين إلى جامعة بوليتكنك تومار في البرتغال وفي المقابل قبول جمع من أساتذة الجامعة البرتغالية في جامعة كيلان.

وتابع هذا المسؤول في وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية، انه تم تنفيذ اول برنامج لمشروع إيراسموس في عام 2019 من خلال تبادل ثلاثة أساتذة بين الجامعتين.

و اوضح رهسبار ان "إيراسموس بلاس" هو برنامج للمنح الدراسية تحت رعايه الاتحاد الأوروبي الذي يهدف تنظيم الزمالة الجامعية بين جامعات ومراكز التعليم العالي في أوروبا وسائر دول العالم.

و وفقًا لآخر الإحصائيات، يوجد تحتضن جامعة كيلان حاليًا نحو 6000 طالب في مستويات مختلفة، كما ينشد في هيئة تدريس هذه الجامعة الايرانية أكثر من 560 شخص.

انتهي**2054/ ح ع **

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