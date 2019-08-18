جامعتا كيلان و بوليتكنك البرتغالية تتبادلان الطلاب و الأساتذة

و أوضح رهسبار اليوم الأحد في حديث خاص لمراسل "ارنا"، انه تم قبول ثاني مشروع إيراسموس بلاس حول تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين خلال عامي 2020 و 2021 الميلادي، من قبل الإتحاد الأوروبي.

و اضاف : وفقا لهذا المشروع، سيتم إرسال عدد من الطلاب والأساتذة المؤهلين إلى جامعة بوليتكنك تومار في البرتغال وفي المقابل قبول جمع من أساتذة الجامعة البرتغالية في جامعة كيلان.

وتابع هذا المسؤول في وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية، انه تم تنفيذ اول برنامج لمشروع إيراسموس في عام 2019 من خلال تبادل ثلاثة أساتذة بين الجامعتين.

و اوضح رهسبار ان "إيراسموس بلاس" هو برنامج للمنح الدراسية تحت رعايه الاتحاد الأوروبي الذي يهدف تنظيم الزمالة الجامعية بين جامعات ومراكز التعليم العالي في أوروبا وسائر دول العالم.

و وفقًا لآخر الإحصائيات، يوجد تحتضن جامعة كيلان حاليًا نحو 6000 طالب في مستويات مختلفة، كما ينشد في هيئة تدريس هذه الجامعة الايرانية أكثر من 560 شخص.

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