ظريف : معاهدة عدم الاعتداء تفوق الاعتماد على اللاعبين الاجانب

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، عن ظريف قوله في حسابه على موقع تويتر اليوم الاحد، "لقد اجريت مباحثات جيدة مع ولي العهد و وزير الخارجية الكويتيين، كما دعوت لامير الكويت بالشفاء العاجل".

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : لقد اكدت (في هذه المباحثات) بان اقتراح ايران حول تاسيس مجمع للحوار الاقليمي ومعاهدة عدم الاعتداء، يفوق الاعتماد على اللاعبين الاجانب.

واضاف : بعد عودتي واقامتي القصيرة في طهران لتقديم تقرير (حول الزيارة) الى رئيس الجمهورية، ساقوم بزيارة اسكندينافية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل الى الكويت امس السبت والتقى في مستهل زيارته اعضاء جمعية الصداقة الكويتية - الايرانية .

كما التقي ظهر اليوم الاحد بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واكد وزير الخارجية الايراني لولي العهد الكويتي : انتم ونحن باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها.

وتمنى ظريف، خلال اللقاء، بالصحة والسلامة والشفاء العاجل لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ واصفا اياه بأنه أحد أكثر القادة حكمة في المنطقة.

انتهى ** ح ع