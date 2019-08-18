الهند تعتزم إنشاء شركة لإنتاج الأمصال جنوب غربي إيران

وخلال الإجتماع التنسيقي الذي عقده اليوم الأحد مع هذا الوفد الهندي، أكد محافظ جهارمحال وبختياري إستعداد المحافظة التام لإستقطاب المستثمرين؛ قائلا، ان محافظة جهارمحال وبختياري تتوفر على طاقات هائلة في شتى المجالات بما فيها تربية المواشي.

ولفت الى أن محافظة جهارمحال وبختياري هي ثاني أكبر محافظة عشائرية في البلاد وأضاف، ان هذه المحافظة والى جانب المحافظات المجاورة لها، تشكل قطب تربية المواشي في البلاد؛ مؤكدا ان الإستثمار في هذا الحقل يصب بلا شك في مصلحة كلا الطرفين.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الهندي عن رغبته في الإستثمار بهذه المحافظة؛ مضيفا ان الطاقات الفريدة التي تتمتع بها هذه المحافظة في مجال الموارد الطبيعية وتربية المواشي هي العامل الرئيس لإختيارها لتنفيذ هذا المشروع الإستثماري.

وبعد تدشين المنطقة الإقتصادية الخاصة في محافظة جهار محال وبختياري، أخذ المستثمرون يتوافدون الى هذه المحافظة من مختلف دول العالم بما فيها الصين وروسيا وتونس والإمارات.

إنتهى**أ م د

