١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٢١:١٠
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83442488
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إيران والصين تؤكدان حرصهما علی وحدة الأراضي السورية

إيران والصين تؤكدان حرصهما علی وحدة الأراضي السورية

طهران/18 آب/اغسطس/ارنا- اكد الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون السورية "شيه شيان" و كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" علی سيادة و وحدة الأراضي السورية وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب.

وأجرى شيان اليوم الأحد لقاء مع خاجي في طهران و بحث معه آخر التطورات السياسية والميدانية و الدولية بشأن سوريا.

و اشار الجانبان الي بعض الإجراءات الأميركية فيما يخص شمال شرقي سوريا؛ مؤكدين علی وحدة الأراضي السورية و ضرورة مواصلة عملية مكافحة الإرهاب.

كما ناقش شيان وخاجي مختلف القضايا على صعيد الساحة السورية، بما في ذلك الوضع الراهن في اللجنة الدستورية، والحاجة إلى عودة النازحين، وإعادة الإعمار والتطورات المتعلقة بإدلب و شمال شرقي سوريا.

و أكد الجانبان على ضرورة مواصلة المشاورات الثنائية؛ معتبرين ظاهرة الارهاب بأنها تشكل تهديدا عالميا.

انتهى**2054/أ م د

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