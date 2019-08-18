إيران والصين تؤكدان حرصهما علی وحدة الأراضي السورية

وأجرى شيان اليوم الأحد لقاء مع خاجي في طهران و بحث معه آخر التطورات السياسية والميدانية و الدولية بشأن سوريا.

و اشار الجانبان الي بعض الإجراءات الأميركية فيما يخص شمال شرقي سوريا؛ مؤكدين علی وحدة الأراضي السورية و ضرورة مواصلة عملية مكافحة الإرهاب.

كما ناقش شيان وخاجي مختلف القضايا على صعيد الساحة السورية، بما في ذلك الوضع الراهن في اللجنة الدستورية، والحاجة إلى عودة النازحين، وإعادة الإعمار والتطورات المتعلقة بإدلب و شمال شرقي سوريا.

و أكد الجانبان على ضرورة مواصلة المشاورات الثنائية؛ معتبرين ظاهرة الارهاب بأنها تشكل تهديدا عالميا.

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