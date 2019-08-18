ناقلة النفط الايرانية ستغادر جبل الطارق مساء اليوم

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر، انه ومنذ صدور قرار الغاء احتجاز ناقلة النفط الايرانية "غريس 1 " يوم الخميس المنصرم، بُذلت الجهود على مدار الساعة لانجاز القضايا المرفاية واعداد فريق كامل من قبل قبطان الناقلة الى جانب الاتصال بالشركات المنسقة لحظة بلحظة ومع وصول فريقين هندسيين مختصين عبر مسارات مختلفة الى جبل طارق، فمن المتوقع ان تغادر الناقلة مساء اليوم .

وبحسب السفير الايراني في لندن، اعلنت السلطات القضائية في حكومة جبل الطارق عن رفضها الرسمي لطلب امريكا بشأن احتجاز او فرض قيود على ناقلة النفط الايرانية.

وحول سبب تغيير أسم ناقلة النفط "غريس 1" الى "ادريان دريا"، اوضح بعيدي نجاد : انه وفقا لشهادة التسجيل الجديدة التي في حوزتنا لناقلة النفط الايرانية، فإن تاريخ تسجيلها بالاسم الجديد يعود الى 15 يوليو المنصرم اي ما يزيد عن شهر واحد.

وتابع : انه مع قرار وضع الناقلة تحت علم الجمهورية الاسلامية الايرانية، كان من الضروري أيضًا تسجيل الناقلة في ايران، وبطبيعة الحال مع تسجيل السفينة في ايران، تم اختيار اسم إيراني جديد؛ مؤكدا ان السفينة لا تخضع لأي حظر وأن نفطها مملوك لشركة النفط الوطنية الايرانية ايضا استنادا الى بيان الشحن.

يذكر ان الناقلة "غريس 1" التي تحمل النفط الايراني كانت قد احتجزت في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية يوم 4 تموز / يوليو الماضي، حيث اعتبرت الجمهورية الاسلامية هذه العملية بانها قرصنة بحرية، وطالبت بالافراج الفوري عنها، وبعد قرابة 6 اسابيع قررت المحكمة العليا في جبل طارق يوم الخميس الماضي الافراج عن الناقلة متجاهلة طلب واشنطن باحتجازها.

انتهى ** ح ع