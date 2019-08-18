رئيس لجنة الأمن القومي النيابية يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين إيران والصين

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال اللقاء الذي جمع ذوالنوري مع السفير الصيني لدى إيران "تشانغ هوفا".

وأشار ذوالنوري الى علاقات الصداقة المتنامية بين الجمهورية الإسلامية والصين، لا سيما العلاقات البرلمانية الإيجابية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية.

وفيما أشار الى التاريخ الطويل للعلاقات الإقتصادية والتجارية بين إيران والصين، أكد ضرورة توفير التمهيدات اللازمة من قبل مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي طويل الأجل على الصعيد الإقتصادي.

وفي جانب آخر من حديثه، انتقد التفرد الأميركي على الساحة الدولية ضد بعض الدول بما فيها ايران والصين والذي أدى من جهة أخرى الى تقارب آراء هذه البلدان في المجالات السياسية والإقتصادية بالنسبة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية؛ مؤكدا ان هذا التقارب يحول دون تكوين عالم أحادي القطب.

من جانبه، أشار "تشانغ هوفا" الى خلفية التعاون الثنائي بين الصين وإيران، وأكد ان النهوض بحجم التبادل التجاري يؤدي الى توطيد العلاقات بين البلدين.

وأثنى السفير الصيني على دعم الجمهورية الإسلامية لمواقف الصين على صعيد الأوساط الدولية لا سيما في المواضيع المعنية بحقوق الإنسان والحفاظ على وحدة التراب الصيني.

إنتهى**أ م د

