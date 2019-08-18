١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٠:٠٢
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر 83442529
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زيادة حجم الصادرات النفطية من ميناء الشهيد رجائي بنسبة 11.5 بالمئة

زيادة حجم الصادرات النفطية من ميناء الشهيد رجائي بنسبة 11.5 بالمئة

بندرعباس/ 19 آب/اغسطس/إرنا- أعلن مدير المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء الشهيد رجائي بمحافظة هرمزغان (جنوبي البلاد) "الله مراد عفيفي بور" انه تم تصدير ثلاثة ملايين و25 الفا و703 أطنان من المشتقات النفطية عبر هذا الميناء خلال الثلث الاول من العام الايراني الحالي (بدا في 21 من شهر آذار/ مارس الماضي).

واضاف الله مراد عفيفي بور في حديث مع المراسلين أمس الأحد، ان حجم صادرات المشتقات النفطية شهد نموا بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

‌وتابع، انه تم ترانزيت خمسة ملايين و561 الف طن من المشتقات النفطية خلال هذه الفترة؛ مما يظهر نموا بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أعلن هذا المسؤول الذي يشغل ايضا منصب المدير العام للموانيء والملاحة البحرية في هرمزغان عن زيادة حجم الصادرات غيرالنفطية من ميناء الشهيد رجائي بنسبة 11.7 بالمئة في الاشهر الاربعة الاولي من العام الايراني الحالي اذ بلغ  حجم صادرات السلع غيرالنفطية 13 مليونا و408 آلاف و 792 طنا في اكبر ميناء تجاري في ايران.

انتهی**2018/أ م د

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