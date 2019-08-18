السفير الايراني في بغداد يستعرض والرئيس العراقي التنسيقات الخاصة بزيارة الاربعين

وتوقع مسجدي، بان تشهد مراسم الاربعين لهذا العام مشاركة عظيمة للزوار من داخل العراق والدول الاخرى بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع صالح، قدم السفير الايراني شرحا حول مسار الانجازات المحققة على صعيد تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين الايراني والعراقي خلال زيارة الرئيس روحاني الاخيرة الى بغداد.

الى ذلك، بحث رئيس الجمهورية العراقي، في القضايا الثنائية ومنها العلاقات بين الجمهورية الاسلامية واقليم كردستان العراق واخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية مع السفير الايراني في بغداد.

واستعرض الجانبان الاجراءات التمهيدية حول اللقاء بين رئيسي الجمهورية الايراني والعراقي على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المرتقب في سبتمبر القادم.

كما قدم السفير مسجدي، في هذا اللقاء، كلا من القنصل العام الايراني الجديد لدى اربيل والسليمانية اللذين بدءا مهامهما القنصلية في اقليم كردستان العراق حديثا.

انتهى ** ح ع