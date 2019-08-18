العلاقات الإقتصادية بين طهران وكابول ترسم مستقبلا واعدا للمنطقة برمتها

وعلى هامش مراسم التوقيع على مذكرة التعاون بين إيران وأفغانستان في مجال الطاقة الكهربائية التي اقيمت أمس الأحد أضاف بهرامي، اننا اليوم نشهد تنامي العلاقات بين إيران وأفغانستان وخطوات من قبل البلدين على أرض الواقع في سياق إيجاد إجماع إقليمي بهدف تعزيز الإستقرار والحد من التهديدات وإرساء الأمن لجميع دول المنطقة.

وتابع، ان كبار مسؤولي البلدين عازمون على تعزيز العلاقات الثنائية بصورة شاملة وفي جميع المجالات بما في ذلك مجال الطاقة.

وأكد بهرامي، ان تعزيز التفاعل والعلاقات بين إيران وأفغانستان، يؤدي في الحقيقة الى تعزيز التقارب والتصامن الإقليمي.

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