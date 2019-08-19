يابان تايمز: ظريف يزور طوكيو قريبا

وحسب صحيفة "يابان تايمز" فان مصادر دبلوماسية اعلنت ان ظريف سيزور اليابان لاجراء محادثات مع المسؤولين فيها حول اوضاع مضيق هرمز والمنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد استقبل في طهران كبير مساعدي الخارجية الياباني تاكو موري الذي قال بان بلاده تولي اهمية فائقة للعلاقات مع طهران واستمرار المشاورات معها.

من جانبه اشار ظريف خلال اللقاء الى العلاقات الطيبة والبناءة بين البلدين والزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء اليابان الى طهران قبل فترة ولقائه قائد الثورة الاسلامية، مرحبا باستمرار المشاورات مع اليابان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

كما عقد مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي مع كبير مساعدي الخارجية الياباني في طهران الجولة 26 من المحادثات السياسية بين البلدين للبحث حول الاتفاق النووي وتطورات المنطقة.

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