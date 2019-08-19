شباب ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

واحرزت ايران ميداليتين ذهبيتين و 3 ميداليات برونزية برصيد 121 نقطة بعد روسيا التي توجت بالبطولة برصيد 157 نقطة فيما جاءت تركيا في المركز الثالث برصيد 117 نقطة.

وحصد الذهب لايران كل من محمد ناقوسي في وزن 77 كغم وعلي اكبر يوسفي في وزن 130 كغم فيما احرز البرونزية كل من بويا دادمرز في وزن 55 كغم وشاهين بداغي في وزن 63 كغم ومحمد رضا رستمي في وزن 72 كغم.

ففي وزن 77 كغم تغلب محمد ناقوسي في النزال النهائي على الروسي دامير رحيم اوف ليحصد الذهب وفي وزن 130 كغم تغلب علي اكبر يوسفي في النهائي على الاميركي كولتون سولتز 2-1 متقلدا الذهب ايضا.

وفي وزن 55 كغم فاز بويا دادمرز على الارميني تيغران ميناسيان 2-0 في النزال لتحديد المركزين الثالث والرابع حائزا على الميدالية البرنزوية.

وفي وزن 63 كغم فاز شاهين بداغي على البلغاري بتروف سوليف 3-2 محرزا الميدالية البرونزية.

كما فاز محمد رضا رستمي في وزن 72 كغم على التركي اسماعيل غون 6-5 حائزا على الميدالية البرونزية.

وتوجت روسيا بالبطولة بحصدها 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة.

وجاء ترتيب الفرق الـ 10 الاولى كالتالي: 1-روسيا 2-ايران 3-تركيا 4-جورجيا 5-المجر 6-ارمينيا 7-اميركا 8-اوكرانيا 9-اذربيجان 10-بيلاروسيا.

وكان منتخب شباب ايران بالمصارعة الحرة قد حل في المركز الثالث بعد روسيا واميركا في بطولة العالم للمصارعة الحرة للشباب التي جرت في مدينة تالين باستونيا ايضا قبل عدة ايام.

انتهى ** 2342