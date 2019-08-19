سفير ايران في لندن: ناقلة النفط الايراني بدات بمغادرة مياه جبل طارق

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم الاثنين: اؤكد في هذه اللحظة بان ناقلة النفط الايراني بدات بعد توقف دام 45 يوما في مياه جبل طارق بالتحرك نحو المياه الدولية.

واضاف: ان الاهتمام الكبير من قبل السياسيين والراي العام العالمي والاقليمي، مؤشر الى النتائج السياسية والدولية والقانونية المهمة للاجراءات التي اتخذت خلال الايام الاخيرة.

وكان ​السفير الايراني​ لدى لندن ​حميد بعيدي نجاد​ قد اعلن قبل ذلك أنه مع وصول فريقين هندسيين مختصين عبر رحلات جوية مختلفة الى جبل طارق فمن المتوقع ان تغادر ناقلة ​النفط​ الايرانية ميناء ​جبل طارق​ مساء الاحد .

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر عصر الاحد انه ومنذ صدور قرار انهاء احتجاز ناقلة النفط الايرانية "غريس 1 " يوم الخميس المنصرم تبذل جهود على مدار الساعة لانجاز القضايا المرفئية واعداد فريق كامل من قبل قبطان الناقلة الى جانب الاتصال بالشركات المنسقة لحظة بلحظة ومع وصول فريقين هندسيين مختصين عبر رحلات جوية مختلفة الى جبل طارق فمن المتوقع ان تغادر الناقلة مساء اليوم (الاحد).

وكانت ناقلة النفط "غريس 1" قد تم تغيير اسمها يوم الجمعة 16 اغسطس / آب الى "ادريان دريا"، ورفعت علم ايران بدلا من علم بنما.

يذكر ان هذه الناقلة التي تحمل النفط الايراني كانت قد احتجزت في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية يوم 4 تموز / يوليو الماضي، حيث اعتبرت الجمهورية الاسلامية هذه العملية بانها قرصنة بحرية ، وطالبت بالافراج الفوري عنها، وبعد قرابة 6 اسابيع قررت المحكمة العليا في جبل طارق يوم الخميس الماضي الافراج عن الناقلة متجاهلة طلب واشنطن باحتجاز الناقلة.

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