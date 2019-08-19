جهانغيري: نحتاج اليوم إلى الحوار والتضامن الأجتماعي أكثر من أي وقت مضى

وكتب إسحاق جهانغيري في حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "اليوم هو 28 مرداد" والذي يصاف 19 أغسطس 1953، الذكرى السنوية لأحد أكثر الأيام المريرة في التاريخ الإيراني المعاصر. في هذا اليوم أطاح الانقلاب البريطاني - الأمريكي بحكومة الدكتور محمد مصدق الوطنية. في اليوم الذي توقفت فيه عملية الديمقراطية والحرية وسيادة الشعب واستقلاله، وأصبحت الديكتاتورية الملكية والتبعية مهيمنة على كل شؤون البلاد .

وأكد : لنتعلم من التاريخ وألا ننسى حصة الاختلافات السياسية في الانقلاب ونجاح الانقلاب، نحتاج اليوم إلى حوار وطني وتفاهم وتضامن اجتماعي أكثر من أي وقت مضى.

انتهى** 2344