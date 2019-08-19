١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83442890
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جهانغيري: نحتاج اليوم إلى الحوار والتضامن الأجتماعي أكثر من أي وقت مضى

جهانغيري: نحتاج اليوم إلى الحوار والتضامن الأجتماعي أكثر من أي وقت مضى

طهران/ 20 آب / اغسطس/ ارنا - كتب النائب الأول لرئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: يجب أن نتعلم من التاريخ وألا ننسى دور الاختلافات السياسية في الانقلاب ونجاح الانقلاب، نحتاج اليوم إلى حوار وطني وتفاهم وتضامن اجتماعي أكثر من أي وقت مضى.

وكتب إسحاق جهانغيري في حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "اليوم هو 28 مرداد" والذي يصاف 19 أغسطس 1953، الذكرى السنوية لأحد أكثر الأيام المريرة في التاريخ الإيراني المعاصر. في هذا اليوم أطاح  الانقلاب البريطاني - الأمريكي بحكومة الدكتور محمد مصدق الوطنية. في اليوم الذي توقفت فيه عملية الديمقراطية والحرية وسيادة الشعب واستقلاله، وأصبحت الديكتاتورية الملكية والتبعية مهيمنة على كل شؤون البلاد .
وأكد : لنتعلم من التاريخ وألا ننسى حصة الاختلافات السياسية في الانقلاب ونجاح الانقلاب، نحتاج اليوم إلى حوار وطني وتفاهم وتضامن اجتماعي أكثر من أي وقت مضى.

انتهى** 2344

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