١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83442973
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بمناسبة عيدي الأضحى والغدير

قائد الثورة يصدر عفوا او خفضا للعقوبة عن 1070 من المحكومين

قائد الثورة يصدر عفوا او خفضا للعقوبة عن 1070 من المحكومين

طهران/ 19 آب/ اغسطس/ ارنا - تيمنا بعيدي الاضحى والغدير، وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمي السيد علي خامنئي اليوم الاثنين، علي عفو وخفض عقوبة السجناء الذين تنطبق عليهم شروط وقوانين العفو وخفض العقوبة.

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي، إنه وبمناسبة عيدي الأضحي والغدير، فان سماحته أصدر قرارا بالعفو و تخفيض العقوبة عن 1070 من المدانين من قبل المحاكم العامة و الثورية والعسكرية والمدانين بقضايا مهنية، والحائزين علي شروط العفو أو تخفيض العقوبة .

ووافق قائد الثورة على مقترح رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام رئيسي بهذا الشأن بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

وكان حجة الاسلام رئيسي قد وجّه رسالة الى قائد الثورة تضمنت مقترحا لاصدار العفو او خفض العقوبات لهؤلاء المحكومين والذي تم تحديده من قبل اللجنة المركزية للعفو في السلطة القضائية.

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