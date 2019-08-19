قائد الثورة يصدر عفوا او خفضا للعقوبة عن 1070 من المحكومين

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي، إنه وبمناسبة عيدي الأضحي والغدير، فان سماحته أصدر قرارا بالعفو و تخفيض العقوبة عن 1070 من المدانين من قبل المحاكم العامة و الثورية والعسكرية والمدانين بقضايا مهنية، والحائزين علي شروط العفو أو تخفيض العقوبة .

ووافق قائد الثورة على مقترح رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام رئيسي بهذا الشأن بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

وكان حجة الاسلام رئيسي قد وجّه رسالة الى قائد الثورة تضمنت مقترحا لاصدار العفو او خفض العقوبات لهؤلاء المحكومين والذي تم تحديده من قبل اللجنة المركزية للعفو في السلطة القضائية.

انتهى** 2344