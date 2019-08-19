العلوم الهندسية الايرانية باتت عالمية

هندسة النفط الايرانية ضمن الاوائل عالميا

يقول الاستاذ في جامعة اميركبير«احمد رضا ربانی» ومترجم كتاب "جيوكيمياء البترول التطبيقي في التنقيب والإنتاج" فيما يتعلق بهذا الفرع ان هندسة النفط وخلافا لباقي الفروع فهي حديثة نسبيا في ايران حيث تم انشاء هذا الفرع في العام 2002 في جامعتي اميركبير و شريف الصناعية لذا فأن المراجع والكتب باللغة الفارسية محدودة جدا في هذا المجال.

ويضيف المترجم لذا كان من الضروري ترجمة كتاب حول علاقة الكيمياء في التنقيب وتقنيات البيئة كي يستفاد منه في جامعات البلاد.

وفيما يتعلق بمكانة هندسة النفط الايرانية عالميا يقول الدكتور رباني : لحسن الحظ ان اغلب الاستاذة المحاضرين في هذا الفرع هم من خريجي افضل الجامعات العالمية وان وزارة النفط الايرانية وفرت الامكانيات المخبرية والتقنية لهم واضاف يمكن القول وبأطمئنان ان هذا الفرع في ايران يضاهي وينافس افضل جامعات العالم .

واكد رباني يمكننا ان نصل الى الاكتفاء الذاتي في الصناعات النفطية وان نخطو خطوات كبيرة بهذا المجال بالتعاون مع وزارة النفط.

من جانبه قال الاستاذ في جامعة اميركبير "بهروز كريمي" ومؤلف كتاب " نموذج التفوق اللوجستي وسلسلة التوريد" ان هذا الكتاب علاوة على تدريسه في الجامعات فأن المركز الصناعية والخدمية هي الاخرى تستفاد منه في تطوير منتجاتها.

وفيما يتعلق بالمستوى العلمي في الفروع الهندسية قال الدكتور كريمي على المستوى العالمي لايمكنني تقييم جامعاتنا ولكن في المنطقة فأن ايران وتركيا الاوائل والافضل في هذه الفروع الجامعية.

ونوه كريمي ان سبب تقدم تركيا في هذا الفرع هو بسبب مكانتها الجغرافية وانها نقطة اتصال اوروبا واسيا.

انتهى**م م** 1049

