اقتراح رحلة صيفية سوريالية..سافر الى الآلب الايراني

ویقع نفق "ازنا" الثلجي بصورة طبيعية تحت ثلوج جبل "اشترانكوه" في قرية "كمندان" بمدينة "ازنا".

وهذه الروعة الطبيعية الفريدة ناتجة عن كثافة الثلوج خلال سنوات مديدة في "ازنا دره" في اشترانكوه ويستقبل السياح الايرانيين والأجانب في فصل الصيف.

ويعد نفق "ازنا" الثلجي الذي يبلغ طوله 800 متر، من أكثر المناظر الخلابة في محافظة لرستان حيث يجذب الكثير من السياح ومتسلقي الجبال وهواة الطبيعة الفاتنة.

ويجذب نفق ازنا الثلجي الآلاف من السياح والزوار الإيرانيين لما يتمتع به من جمال نادر حيث يتسم بأنه مغطى بالثلج طوال العام.

خريطة الوصول الى نفق ازنا الثلجي

لا يمكن رؤية هذا النفق الثلجي إلا في فصلي الربيع والصيف. هذه المفاجأة الفريدة هي نتيجة لتراكم آلاف الاطنان من الثلج في سنوات عديدة في اشترانكوه ؛ التي تتشكل كل عام بسبب الانهيارات داخل كتلة الثلوج هذه، وبعد تدفق المياه من ذوبان الثلوج في فصل الربيع، يتكون هناك نفق جميل جدا.

للذهاب إلى النفق الثلجي، عليك أن تتعثر في قلب أشترانكوه ، وهي سلسلة جبلية تحيط بها 13 قمة على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة أزنا.

انتهى**م م**