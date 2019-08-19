١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٤٧
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83443377
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إيران تعيد بناء توربينين للطاقة في أفغانستان

إيران تعيد بناء توربينين للطاقة في أفغانستان

كابول / 19 أغسطس / آب / إرنا – قال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لصيانة محطات الطاقة "عین الله صالحی" إنه عقب الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع الأطراف الأفغانية، فمن المقرر أن تعيد إيران بناء توربينين لمحطة طاقة في أفغانستان في أقل وقت ممكن.

وخلال تفقده لمحطة الطاقة البخارية قبالة العاصمة الأفغانية كابول، أضاف صالحي لمراسل "إرنا" أنه في أعقاب توقيع مذكرات تعاون في مجال الكهرباء بين إيران وشركة "برشنا" الأفغانية وبناء على أحد البنود في هذه المذكرة، فمن المقرر أن تقوم إيران بإعادة بناء وصيانة المحولات الكهربائية التالفة وكذلك توربينات محطات الطاقة في أفغانستان.

وتابع أنه في الخطوة الأولى تقرر اتخاذ إجراءات لازمة من أجل إصلاح توربينين غازيين تالفة في أفغانستان خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه الإصلاحات ستتم في أفغانستان وبإرسال خبراء إيرانيين إلى هناك.

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