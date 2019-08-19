إيران تعيد بناء توربينين للطاقة في أفغانستان

وخلال تفقده لمحطة الطاقة البخارية قبالة العاصمة الأفغانية كابول، أضاف صالحي لمراسل "إرنا" أنه في أعقاب توقيع مذكرات تعاون في مجال الكهرباء بين إيران وشركة "برشنا" الأفغانية وبناء على أحد البنود في هذه المذكرة، فمن المقرر أن تقوم إيران بإعادة بناء وصيانة المحولات الكهربائية التالفة وكذلك توربينات محطات الطاقة في أفغانستان.

وتابع أنه في الخطوة الأولى تقرر اتخاذ إجراءات لازمة من أجل إصلاح توربينين غازيين تالفة في أفغانستان خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه الإصلاحات ستتم في أفغانستان وبإرسال خبراء إيرانيين إلى هناك.

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