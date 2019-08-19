ايران تحرز المركز الثالث عالميا في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

كما توج هذا المصارع الإيراني بلقب البطولة حائزا الميدالية الذهبية ببطولة شباب آسيا للمصارعة الرومانية في وزن 72 كغم في العام 2019.
فیما حل منتخب شباب ايران بالمصارعة الرومانية في مركز الوصافة بهذه البطولة.
واحرزت ايران ميداليتين ذهبيتين و 3 ميداليات برونزية برصيد 121 نقطة بعد روسيا التي توجت بالبطولة برصيد 157 نقطة فيما جاءت تركيا في المركز الثالث برصيد 117 نقطة.
وتوجت روسيا بالبطولة بحصدها 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة.
وجاء ترتيب الفرق الـ 10 الاولى كالتالي: 1-روسيا 2-ايران 3-تركيا 4-جورجيا 5-المجر 6-ارمينيا 7-اميركا 8-اوكرانيا 9-اذربيجان 10-بيلاروسيا.
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