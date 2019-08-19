ايران تحرز المركز الثالث عالميا في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

طهران/ 20 آب / اغسطس/ ارنا - كتب النائب الأول لرئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر: يجب أن نتعلم من التاريخ وألا ننسى دور الاختلافات السياسية في الانقلاب ونجاح الانقلاب، نحتاج اليوم إلى حوار وطني وتفاهم وتضامن اجتماعي أكثر من أي وقت مضى.