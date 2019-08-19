ظريف يلتقى اعضاء منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية

منظمة مبادرة إدارة الأزمات (CMI) هي منظمة فنلندية مستقلة تعمل على منع وحل النزاعات العنيفة من خلال الحوار غيرالرسمي والوساطة. أسسها عام 2000 الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي اهتيساري الحائز على جائزة نوبل للسلام. ومنذ ذلك الحين، نمت المنظمة لتصبح واحدة من قادة العمل هذا المجال.

وکان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية "محمدجواد ظريف" التقى اليوم الاثنين في هلسنكي بالرئيس الفنلندي«سائولی نینیستو» وبنظيره «پکا هاویستو» وبحث معهما القضايا الثنائية المشتركة.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف اليوم بوزير تنمية التعاون التجاري الخارجي.

ووصل ظريف الى هلسنكي ليلة امس الاحد على رأس وفد سياسي.

وستكون محور مفاوضات ظريف في هلسنكي القضايا الدولية والاقليمية والاتفاق النووي والالية المالية الاوروبية.

وسيتوجه ظريف بعدها الى النرويج في زيارة رسمية.

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