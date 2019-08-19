اللواء باقري : لن ننخدع بدعوات التفاوض والحوار

وخلال حفل تكريمي لأسر الشهداء وتقديم عدد من الهدايا للمدافعين عن الحرم في جبهات المقاومة والصمود قال اللواء باقري : ان الجمهورية الاسلامية باتت اليوم اكثر قوة وصلابة برغم جميع المؤمرات والحرب المفروضة والدسائس وان ثمار هذا الاقتدار بانت خلال الاشهر الاخيرة ، مؤكدا وبفضل دماء الشهداء ومقاومة المجاهدين في سبيل الله فأن العدو لا يتجرأ ان يمس الثورة الاسلامية قيد انملة .

واعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الدفاع المقدس مثالا لمقاومة الشعب الايراني ضد الاعتداء الاجنبي وقال: ان الاستكبار العالمي خلال فترة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة على ايران من جانب نظام البعث الصدامي 1980-1988) هاجم الشعب الايراني بكل مايملك للقضاء على ثورته الاسلامية ولكن كما كانت تلك الفترة ممهدة للوصول الى كربلاء فأن محور المقاومة سيمهد الارضية ان شاء الله لفتح طريق القدس امام مسلمي العالم .

واشار اللواء باقري الى الاحداث الاخيرة في المنطقة والى اقتدار القوات المسلحة في مواجهة التهديدات واضاف: ان هذه الاحادث ومنها اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة وتوقيف حاملة النفط البريطانية وفي النهاية الافراج عن ناقلة النفط الايرانية المحتجزة في جبل طارق كل ذلك اظهر قوة واقتدار الجمهورية الاسلامية في طريقها للوصول الى اهدافها السامية.

واشار اللواء باقري الى بعض المؤمرات الامريكية ودفاعها عن الارهاب وقال: شهدنا جميعا كيف قامت القوات الامريكية بانقاذ قوات وقادة داعش وجبهة النصرة المحاصرين ونقلهم بالمروحيات الى اماكن آمنة وتقديم الدعم المادي والتسليحي واللوجستي لهم كي توجه الضربة الى محور المقاومة .

وفيما يتعلق بتأثير مبادئ الثورة الاسلامية على صحوة شعوب المنطقة قال اللواء باقري: ان سوريا اليوم وبفضل دماء الشهداء استطاعت تحرير معظم اراضيها من المجاميع الارهابية والعراق بات نظيفا من وجود المجاميع التكفيرية وان حزب الله اللبناني يمضي في تحقيق اهدافه في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.

واضاف ان قوة واقتدار انصار الله في اليمن جعل السعودية والاستكبار العالمي الذي يمارس ابشع الجرائم منذ اكثر من خمس سنوات على الشعب اليمني المظلوم جعله يجر خلفه خيبة الهزيمة والفشل الذريع .

انتهی *م م *1049