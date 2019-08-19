١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٤٠
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83443726
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مساعد وزير الخارجية:

لا أحد يستطيع إيقاف ظريف ودبلوماسية إيران النشطة

لا أحد يستطيع إيقاف ظريف ودبلوماسية إيران النشطة

طهران/ 19 آب / اغسطس/ ارنا - أكد مساعد وزير الخارجية الايراني، انه لا أحد يستطيع إيقاف ظريف والدبلوماسية الإيرانية النشطة.

وكتب "حسين قريبي" في حسابه على تويتر: لا يمكن لأحد أن يوقف ظريف والدبلوماسية الإيرانية النشطة.  زار  قطر الأسبوع الماضي وكان في الكويت يوم أمس وبدأ حاليا جولة على الدول الاسكندنافية تشمل فنلندا والسويد والنرويج.

وقال قريبي ان ظريف سيزور دول شرق آسيا، الصين واليابان الأسبوع المقبل موضحا انه يجري التخطيط لاجراء زيارات الى دول اخرى.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية التي تعتبر غرفة الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني قد فرضت الحظر على وزير الخارجية الايراني في 31 يوليو.

وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو كان قد اعترف بقلقه من تأثير زيارات العمل للوزير ظريف على الراي العام الامريكي والعالمي.

انتهى** 2344

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