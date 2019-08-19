بحث تعزيز التعاون بين قم والعراق في سياق الارتقاء بتقديم الخدمات للزوار

واستقبل محافظ قم "بهرام سرمست" اليوم الاثنين وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري حين وصوله الى مدينة قم.

وقام محافظ قم بمرافقة وزير الداخلية العراقي خلال لقائه حجة الاسلام سيد جواد الشهرستاني، ممثل آية الله السيستاني في إيران.

واشار سرمست إلى أن محافظة قم تستضيف الزوار العراقيين في مناسبات مختلفة، وقال: إن تقديم الخدمات المناسبة والملائمة للزوار العراقيين مدرج على جدول أعمال المدراء التنفيذيين والسلطات المسؤولة.

واعتبر الحفاظ على سلامة وصحة الزوار العراقيين في قم إحدى الأولويات الرئيسية للمحافظة وتابع: لم يتم تقديم أي تقارير حول القضايا الأمنية حتى الآن، ونحن واثقون من أنه سيتم متابعة أي تقرير في هذا المجال بجدية.

وزار وزير الداخلية العراقي حين وصوله إلى مدينة قم مرقد السيدة معصومة (س).

ووصل ياسين الياسري والوفد المرافق له إلى إيران يوم السبت لمناقشة العلاقات الثنائية، وخاصة القضايا المتعلقة بزيارة الأربعين الحسيني.

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