المستشار الثقافي الايراني في بيروت يلتقي رئيس اساقفة زحلة و البقاع للروم الملكيين الكاثوليك

و جاء اللقاء في اطار زيارة تعارفية وجرى خلاله عرض للحوار الإسلامي المسيحي في لبنان والمنطقة، وعرض درويش ما أنجزته اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي على صعيد تعزيز هذا الحوار والإنفتاح على الآخر، كما عرض لمحة عن تاريخ الأبرشية والجمعيات التابعة لها ونشاطاتها، وعملية التجديد الحاصلة حالياً في المطرانية ولا سيما إنشاء مكتبة إلكترونية عصرية من أهم مواضيعها الحوار الإسلامي المسيحي.

وقد وجه د. خامه يار دعوة للمطران درويش لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعرف على معالمها الدينية والسياحية، كما وجه درويش دعوة لخامه يار للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في المطرانية في 27 أب الحالي تحت عنوان "التعايش من أجل حياة افضل".

واختتمت الزيارة بجولة في أرجاء المطرانية وكابيلا وكاتدرائية سيدة النجاة.

انتهي**1110